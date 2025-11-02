Ein ganz deutscher Zwiespalt

Montagsdemonstration in Leipzig 1990: Die Forderungen nach Demokratie und Wiedervereinigung waren nicht unterzukriegen. Foto: picture-alliance / dpa | Frank Kleefeldt

Das Verhältnis der Deutschen zur Demokratie bleibt kompliziert. Schon die Frage, wer sich zu den Deutschen zählen darf, sorgte nach der Wiedervereinigung für einen neuen Zwiespalt – bis heute. Ein Essay von Traute Petersen.