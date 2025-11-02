Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Volk und Demokratie: Ein ganz deutscher Zwiespalt

Volk und Demokratie: Ein ganz deutscher Zwiespalt

Volk und Demokratie: Ein ganz deutscher Zwiespalt

Deutsche demonstrieren und zeigen ein Transparent mit der Aufschrift „Auch nach der letzten Demo – Wir sind das Volk – Wir sind ein Volk" in Leipzig, 1990.
Deutsche demonstrieren und zeigen ein Transparent mit der Aufschrift „Auch nach der letzten Demo – Wir sind das Volk – Wir sind ein Volk" in Leipzig, 1990.
Montagsdemonstration in Leipzig 1990: Die Forderungen nach Demokratie und Wiedervereinigung waren nicht unterzukriegen. Foto: picture-alliance / dpa | Frank Kleefeldt
JF-Plus Icon Premium Volk und Demokratie
 

Ein ganz deutscher Zwiespalt

Das Verhältnis der Deutschen zur Demokratie bleibt kompliziert. Schon die Frage, wer sich zu den Deutschen zählen darf, sorgte nach der Wiedervereinigung für einen neuen Zwiespalt – bis heute. Ein Essay von Traute Petersen.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Montagsdemonstration in Leipzig 1990: Die Forderungen nach Demokratie und Wiedervereinigung waren nicht unterzukriegen. Foto: picture-alliance / dpa | Frank Kleefeldt
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles