Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Streitgespräch mit AfD-Mann Frohnmaier: Das Palmer-Duell: Demokratie gegen „Unsere Demokratie“

Streitgespräch mit AfD-Mann Frohnmaier: Das Palmer-Duell: Demokratie gegen „Unsere Demokratie“

Streitgespräch mit AfD-Mann Frohnmaier: Das Palmer-Duell: Demokratie gegen „Unsere Demokratie“

Handschlag unter Demokraten: Boris Palmer (rechts) und Markus Frohnmaier.
Handschlag unter Demokraten: Boris Palmer (rechts) und Markus Frohnmaier.
Handschlag unter Demokraten: Boris Palmer (rechts) und Markus Frohnmaier. Foto: IMAGO / Ulmer II
JF-Plus Icon Premium Streitgespräch mit AfD-Mann Frohnmaier
 

Das Palmer-Duell: Demokratie gegen „Unsere Demokratie“

Wer den Unterschied von Demokratie und neu propagierter „Unsere Demokratie“ kennenlernen will, erhielt beim Duell zwischen Palmer und AfD-Mann Frohnmaier eine Lehrstunde. Dabei standen die beiden Diskutanten auf derselben Seite. Ein Kommentar.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Handschlag unter Demokraten: Boris Palmer (rechts) und Markus Frohnmaier. Foto: IMAGO / Ulmer II
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Julia Ruhs Links-grüne Meinungsmacht
Gerald Grosz Merkels Werk - Unser Untergang
Vince Ebert Wot Se Fack, Deutschland?
Anzeige
SERVICE
INFORMATION
Abonnement