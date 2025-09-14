Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Medien nach dem Attentat: Wer zuletzt über Charlie Kirks Tod lacht

Medien nach dem Attentat: Wer zuletzt über Charlie Kirks Tod lacht

Medien nach dem Attentat: Wer zuletzt über Charlie Kirks Tod lacht

Der ermordete Gründer von Turning Point USA, Charlie Kirk. (Themenbild)
Der ermordete Gründer von Turning Point USA, Charlie Kirk. (Themenbild)
Der ermordete Gründer von Turning Point USA, Charlie Kirk. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Alex Brandon
JF-Plus Icon Premium Medien nach dem Attentat
 

Wer zuletzt über Charlie Kirks Tod lacht

„Brandstifter“, „Rassist“, „Sexist“: Die deutschen Medien überbieten sich in Häme über den jüngst ermordeten US-Konservativen Kirk. Doch der Widerspruch wird immer lauter. Ein Kommentar von Karlheinz Weißmann.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Der ermordete Gründer von Turning Point USA, Charlie Kirk. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Alex Brandon
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Julia Ruhs Links-grüne Meinungsmacht
Gerald Grosz Merkels Werk - Unser Untergang
Vince Ebert Wot Se Fack, Deutschland?
SERVICE
INFORMATION
Abonnement