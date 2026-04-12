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Außenpolitik: Streit in der MAGA-Bewegung: Trump zieht die Linie

Außenpolitik: Streit in der MAGA-Bewegung: Trump zieht die Linie

Außenpolitik: Streit in der MAGA-Bewegung: Trump zieht die Linie

Donald Trump mit den rechten Influencern Tucker Carlson, Alex Jones, Megyn Kelly und Candace Owens
Donald Trump mit den rechten Influencern Tucker Carlson, Alex Jones, Megyn Kelly und Candace Owens
Donald Trump bricht mit einflussreichen rechten Influencern Tucker Carlson, Alex Jones, Megan Kelly und Candace Owens | Foto: ChatGBT/JF-Montage
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Streit in der MAGA-Bewegung: Trump zieht die Linie

Nach deutlicher Kritik am Irankrieg pöbelt US-Präsident Donald Trump gegen politische Verbündete von einst. Doch seine Wuttirade hat Methode – und dient allen voran der Disziplinierung seines Lagers. Ein Kommentar von Michael Wiesberg.

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Donald Trump bricht mit einflussreichen rechten Influencern Tucker Carlson, Alex Jones, Megan Kelly und Candace Owens | Foto: ChatGBT/JF-Montage
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