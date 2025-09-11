Charlie Kirk starb für die Freiheit

Der konservative US-Debattenredner Charlie Kirk starb für die Meinungsfreiheit. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Brian Cahn / JF-Montage / JF-Bearbeitung

Nach der Ermordung des konservativen Debattenredners Charlie Kirk herrscht in den USA Bestürzung. Doch der linksliberale Narrensaum läßt dies- und jenseits des Atlantiks seiner Gehässigkeit freien Lauf. Dabei starb mit Kirk ein Held der Meinungsfreiheit. Ein Nachruf von Julian Theodor Islinger.