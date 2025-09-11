Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Nachruf: Charlie Kirk starb für die Freiheit

Nachruf: Charlie Kirk starb für die Freiheit

Nachruf: Charlie Kirk starb für die Freiheit

Der konservative US-Debattenredner Charlie Kirk starb für die Meinungsfreiheit.
Der konservative US-Debattenredner Charlie Kirk starb für die Meinungsfreiheit.
Der konservative US-Debattenredner Charlie Kirk starb für die Meinungsfreiheit. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Brian Cahn / JF-Montage / JF-Bearbeitung
JF-Plus Icon Premium Nachruf
 

Charlie Kirk starb für die Freiheit

Nach der Ermordung des konservativen Debattenredners Charlie Kirk herrscht in den USA Bestürzung. Doch der linksliberale Narrensaum läßt dies- und jenseits des Atlantiks seiner Gehässigkeit freien Lauf. Dabei starb mit Kirk ein Held der Meinungsfreiheit. Ein Nachruf von Julian Theodor Islinger.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Der konservative US-Debattenredner Charlie Kirk starb für die Meinungsfreiheit. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Brian Cahn / JF-Montage / JF-Bearbeitung
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Julia Ruhs Links-grüne Meinungsmacht
Gerald Grosz Merkels Werk - Unser Untergang
Vince Ebert Wot Se Fack, Deutschland?
SERVICE
INFORMATION
Abonnement