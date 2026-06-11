US Space Force bietet Chinas Weltraumexpansion die Stirn

Im Weltraum ist viel los: Die USA schicken Satelliten und unbemannte Transportraumschiffe ins All. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Handout/Spacex

Der Konflikt zwischen den USA und China hat den Weltraum als Schlachtfeld entdeckt. Es läuft ein technologisches Wettrennen um die besten Satelliten und Abwehrmaßnahmen. Auch Deutschland erwacht, reibt sich die Augen und muss investieren, um mitspielen zu können.