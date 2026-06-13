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Interview: Jan Fleischhauer: „Der Mechanismus der Demokratie ist ausser Kraft“

Interview: Jan Fleischhauer: „Der Mechanismus der Demokratie ist ausser Kraft“

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Bestsellerautor Jan Fleischhauer „Du bist nicht allein. Das Mehrheitsparadox“
Bestsellerautor Jan Fleischhauer „Du bist nicht allein. Das Mehrheitsparadox“
Warner Fleischhauer: „Dann fliegt uns hier alles um die Ohren.“ Foto: Imago / Sven Simon
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Jan Fleischhauer: „Der Mechanismus der Demokratie ist ausser Kraft“

In seinem neuen Bestseller „Du bist nicht allein“ geht Jan Fleischhauer dem „Mehrheitsparadox“ auf den Grund. Danach regiert in Deutschland eine Minderheit die Mehrheit. Eindringlich zeigt er auf: Das wird auf Dauer nicht gutgehen …

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Warner Fleischhauer: „Dann fliegt uns hier alles um die Ohren.“ Foto: Imago / Sven Simon
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