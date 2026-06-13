Jan Fleischhauer: „Der Mechanismus der Demokratie ist ausser Kraft“

Warner Fleischhauer: „Dann fliegt uns hier alles um die Ohren.“ Foto: Imago / Sven Simon

In seinem neuen Bestseller „Du bist nicht allein“ geht Jan Fleischhauer dem „Mehrheitsparadox“ auf den Grund. Danach regiert in Deutschland eine Minderheit die Mehrheit. Eindringlich zeigt er auf: Das wird auf Dauer nicht gutgehen …