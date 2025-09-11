Mord an Charlie Kirk: Ermittler entdecken Trans-Parolen auf Patrone

Anzeige

OREM. Nach dem Mord an dem konservativen Publizisten Charlie Kirk (JF berichtete) zeichnen die Ermittler ein immer genaueres Bild des Anschlags. In einem Waldstück nahe der Utah Valley University, wo der 31jährige am Mittwoch erschossen wurde, fanden Polizisten das mutmaßliche Tatgewehr.

Brisant: Auf den Patronen waren Gravuren mit Antifa- und Trans-Parolen eingeritzt, berichtete das Wall Street Journal unter Berufung auf ein internes Polizeibulletin.

Kirk war während einer Rede im Rahmen seiner „American Comeback Tour“ von einer Kugel in den Hals getroffen worden. Rund 3.000 Studenten waren anwesend, als plötzlich von einem benachbarten Universitätsgebäude aus ein gezielter Schuß fiel. Binnen Sekunden brach Panik aus, Studenten rannten schreiend davon.

Kirk-Mörder soll sich unter Studenten gemischt haben

Der Täter konnte entkommen. Laut Sicherheitskommissar Beau Mason zeigen Videoaufnahmen, daß er kurz vor Mittag den Campus betrat, Treppenhäuser nutzte und auf das Dach stieg. Nach dem Schuß sprang er hinunter und floh in die angrenzenden Wälder. Dort sicherten die Ermittler neben der Waffe auch Hand- und Fußabdrücke. Der Schütze wirkte „studentischen Alters“ und habe sich unauffällig unter die Studenten gemischt, so Mason.

US-Präsident Donald Trump sprach von einem „politischen Attentat“ und machte die „radikale Linke“ mitverantwortlich: „Dieses Klima, in dem Patrioten wie Charlie mit Nazis gleichgesetzt werden, führt direkt zu solcher Gewalt.“ Utahs Gouverneur Spencer Cox kündigte an, den Täter mit voller Härte zu bestrafen und erinnerte daran, daß in Utah die Todesstrafe gilt. (rr)