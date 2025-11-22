Auf zu den Sternen, Deutschland!

Im KI-Wettlauf wird nach den Sternen gegriffen (Symbolbild): Dafür braucht es auch hier einen ambitionierten Schritt nach vorn. Foto: mit KI generiert

Deutschland muß den KI-Umbruch nutzen, um die Wirtschaft wiederzubeleben. Die USA und China machen es vor und liefern sich derzeit einen Wettkampf um die technologische Spitze. Potential gibt es auch hier. Doch ein Umdenken ist nötig. Ein Kommentar.