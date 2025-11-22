Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

KI-Revolution: Auf zu den Sternen, Deutschland!

KI-Revolution: Auf zu den Sternen, Deutschland!

KI-Revolution: Auf zu den Sternen, Deutschland!

ein visionäres Bild, das für technologischen Aufstieg steht. Der KI-Wettkampf findet bislang ohne Deutschland statt.
ein visionäres Bild, das für technologischen Aufstieg steht. Der KI-Wettkampf findet bislang ohne Deutschland statt.
Im KI-Wettlauf wird nach den Sternen gegriffen (Symbolbild): Dafür braucht es auch hier einen ambitionierten Schritt nach vorn. Foto: mit KI generiert
JF-Plus Icon Premium KI-Revolution
 

Auf zu den Sternen, Deutschland!

Deutschland muß den KI-Umbruch nutzen, um die Wirtschaft wiederzubeleben. Die USA und China machen es vor und liefern sich derzeit einen Wettkampf um die technologische Spitze. Potential gibt es auch hier. Doch ein Umdenken ist nötig. Ein Kommentar.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Im KI-Wettlauf wird nach den Sternen gegriffen (Symbolbild): Dafür braucht es auch hier einen ambitionierten Schritt nach vorn. Foto: mit KI generiert
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles