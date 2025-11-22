Die KI-Revolution und der Kampf der Giganten

Das Ringen um die technologische Vorherrschaft entscheidet sich vor allem in den USA und China. Fotos: Adobe Stock mit KI generiert

Die US-Industrie baut unter Hochdruck riesige Datenzentren, um China abzuhängen. Der KI-Wettlauf ist in vollem Gange. Allein Apple und das neue „Stargate-Project“ von OpenAI mobilisieren eine Billion US-Dollar. Die Investitionen sind ebenso enorm wie der Energiehunger. Nur die Versprechungen sind noch größer. Wo bleibt Deutschland?