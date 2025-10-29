Auch die Schule soll plötzlich kriegstüchtig werden

Schüler füllen Personalbögen der Bundeswehr aus: Das wird bald wieder Normalität (Archivbild). Foto: picture alliance / ZB | Michael Reichel

In der Schule fürs Leben lernen. Damit wäre viel gewonnen, denn viele Jugendliche scheitern im Alltag an einfachsten Aufgaben, da ihnen die Kompetenzen schlicht nirgendwo vermittelt werden. Aber dafür könnte bald die Kriegstüchtigkeit auch im Unterricht ihren Platz bekommen. Ein Kommentar von Laila Mirzo.