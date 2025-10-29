Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Anna-Maria Scherer, Gleichheitswahn, Langenmüller
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Dobrindts Pläne: Auch die Schule soll plötzlich kriegstüchtig werden

Dobrindts Pläne: Auch die Schule soll plötzlich kriegstüchtig werden

Dobrindts Pläne: Auch die Schule soll plötzlich kriegstüchtig werden

Wenn Schule kriegstüchtig werden soll: Schüler füllen Personalbögen der Bundeswehr aus: Das wird bald wieder Normalität (Archivbild).
Wenn Schule kriegstüchtig werden soll: Schüler füllen Personalbögen der Bundeswehr aus: Das wird bald wieder Normalität (Archivbild).
Schüler füllen Personalbögen der Bundeswehr aus: Das wird bald wieder Normalität (Archivbild). Foto: picture alliance / ZB | Michael Reichel
JF-Plus Icon Premium Dobrindts Pläne
 

Auch die Schule soll plötzlich kriegstüchtig werden

In der Schule fürs Leben lernen. Damit wäre viel gewonnen, denn viele Jugendliche scheitern im Alltag an einfachsten Aufgaben, da ihnen die Kompetenzen schlicht nirgendwo vermittelt werden. Aber dafür könnte bald die Kriegstüchtigkeit auch im Unterricht ihren Platz bekommen. Ein Kommentar von Laila Mirzo.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Schüler füllen Personalbögen der Bundeswehr aus: Das wird bald wieder Normalität (Archivbild). Foto: picture alliance / ZB | Michael Reichel
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles