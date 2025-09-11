Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Chaotisches Frankreich: 1.500 Käsesorten, aber keine Regierung

Chaotisches Frankreich: 1.500 Käsesorten, aber keine Regierung

Chaotisches Frankreich: 1.500 Käsesorten, aber keine Regierung

Kein Käse mehr für ihn: Frankreichs scheidender Premierminister François Bayrou (Mitte) verläßt am 10. September 2024 das Hôtel de Matignon in Paris, um seinen Nachfolger, den früheren Verteidigungsminister Sébastien Lecornu, zur Amtsübergabe zu empfangen. Links eine Mitarbeiterin in offizieller Kleidung, rechts ein Teil der EU-Flagge. Im Kreis eingeblendet: JF-Autor Albrecht Rothacher. François Bayrou bei der Amtsübergabe an Sébastien Lecornu in Paris: Der sechste Premier Macrons hielt sich nur wenige Monate. Foto: picture alliance / abaca | Abdullah Firas/ABACA
Kein Käse mehr für ihn: Frankreichs scheidender Premierminister François Bayrou (Mitte) verläßt am 10. September 2024 das Hôtel de Matignon in Paris, um seinen Nachfolger, den früheren Verteidigungsminister Sébastien Lecornu, zur Amtsübergabe zu empfangen. Links eine Mitarbeiterin in offizieller Kleidung, rechts ein Teil der EU-Flagge. Im Kreis eingeblendet: JF-Autor Albrecht Rothacher. François Bayrou bei der Amtsübergabe an Sébastien Lecornu in Paris: Der sechste Premier Macrons hielt sich nur wenige Monate. Foto: picture alliance / abaca | Abdullah Firas/ABACA
François Bayrou bei der Amtsübergabe an Sébastien Lecornu in Paris: Der sechste Premier Macrons hielt sich nur wenige Monate. Foto: picture alliance / abaca | Abdullah Firas/ABACA
JF-Plus Icon Premium Chaotisches Frankreich
 

1.500 Käsesorten, aber keine Regierung

Macrons sechster Premier ist gescheitert. Frankreich steckt in der Finanzklemme – und Deutschland muß sich auf einen unberechenbaren Partner einstellen. Ein Kommentar von Albrecht Rothacher.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

François Bayrou bei der Amtsübergabe an Sébastien Lecornu in Paris: Der sechste Premier Macrons hielt sich nur wenige Monate. Foto: picture alliance / abaca | Abdullah Firas/ABACA
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Julia Ruhs Links-grüne Meinungsmacht
Gerald Grosz Merkels Werk - Unser Untergang
Vince Ebert Wot Se Fack, Deutschland?
SERVICE
INFORMATION
Abonnement