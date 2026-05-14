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Europäische Verteidigungspolitik: Nukleare Abschreckung ohne die USA neu denken

Europäische Verteidigungspolitik: Nukleare Abschreckung ohne die USA neu denken

Europäische Verteidigungspolitik: Nukleare Abschreckung ohne die USA neu denken

Französisches Atom-U-Boot: Wenn die USA sich von Europa abwenden, müssen andere Staaten für nukleare Abschreckung sorgen.
Französisches Atom-U-Boot: Wenn die USA sich von Europa abwenden, müssen andere Staaten für nukleare Abschreckung sorgen.
Französisches Atom-U-Boot: Wenn die USA sich von Europa abwenden, müssen andere Staaten für nukleare Abschreckung sorgen. Foto: picture alliance / SIPA | Eliot Blondet -POOL
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Nukleare Abschreckung ohne die USA neu denken

Spätestens seit der sprunghaften Außenpolitik der USA unter Trump muss sich Europa verteidigungspolitisch neu ausrichten. Von zentraler Bedeutung ist dabei auch die Frage der nuklearen Abschreckung. Es zeichnen sich neue Wege und Kooperationen ab. Eine Bestandsaufnahme von Ferdinand Vogel.

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Französisches Atom-U-Boot: Wenn die USA sich von Europa abwenden, müssen andere Staaten für nukleare Abschreckung sorgen. Foto: picture alliance / SIPA | Eliot Blondet -POOL
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