Nukleare Abschreckung ohne die USA neu denken

Französisches Atom-U-Boot: Wenn die USA sich von Europa abwenden, müssen andere Staaten für nukleare Abschreckung sorgen. Foto: picture alliance / SIPA | Eliot Blondet -POOL

Spätestens seit der sprunghaften Außenpolitik der USA unter Trump muss sich Europa verteidigungspolitisch neu ausrichten. Von zentraler Bedeutung ist dabei auch die Frage der nuklearen Abschreckung. Es zeichnen sich neue Wege und Kooperationen ab. Eine Bestandsaufnahme von Ferdinand Vogel.