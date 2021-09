Ein Wahlkampf wie ein „Scripted Reality“-Format

Live bei der Arbeit war die Mannschaft am gestrigen Abend bei den Fragen aus der Zivilbevölkerung an CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet zu begutachten. Fans von ihm waren – im Gegensatz zu den Sendungen mit Olaf Scholz (SPD) und Annalena Baerbock (Grüne) – nicht anwesend. Der Mann hat schließlich noch nicht mal in seiner eigenen Partei Fans. Das steht so im Script. Die Frager und ihre Fragen waren daher auch sorgsam ausgesucht, wurden von ausgewählten Instituten gecoacht – worüber die Entscheider im Sender natürlich offiziell nicht informiert waren – und deckten das komplette Spektrum dessen ab, was unsere Medienschaffenden glauben, dem Publikum zumuten zu können.