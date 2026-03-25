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Beben in Rheinland-Pfalz: Warum haben Sie den AfD-Wahlsieger gestürzt, Herr Büge?

Beben in Rheinland-Pfalz: Warum haben Sie den AfD-Wahlsieger gestürzt, Herr Büge?

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Kampfabstimmung: Statt Jan Bollinger (links) führt nun Michael Büge die AfD-Landtagsfraktion in Rheinland-Pfalz.
Kampfabstimmung: Statt Jan Bollinger (links) führt nun Michael Büge die AfD-Landtagsfraktion in Rheinland-Pfalz.
Kampfabstimmung: Statt Jan Bollinger (links) führt nun Michael Büge die AfD-Landtagsfraktion in Rheinland-Pfalz. Fotos: picture alliance/dpa (2) | Hannes P Albert & Helmut Fricke
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Warum haben Sie den AfD-Wahlsieger gestürzt, Herr Büge?

Nach dem besten Ergebnis im Westen wählt die rheinland-pfälzische AfD-Fraktion ihren Vorsitzenden Jan Bollinger ab. Nachfolger wird Michael Büge, ein Mann mit Regierungserfahrung. Was steckt wirklich dahinter? Der neue Fraktionschef im JF-Kreuzverhör.

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Kampfabstimmung: Statt Jan Bollinger (links) führt nun Michael Büge die AfD-Landtagsfraktion in Rheinland-Pfalz. Fotos: picture alliance/dpa (2) | Hannes P Albert & Helmut Fricke
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