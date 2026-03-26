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Der Fall Collien Fernandes: Klarnamenpflicht ist autoritärer Generalangriff auf die Meinungsfreiheit

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Beim Fall Collien Fernandes geht es bei der Klarnamenpflicht um grundsätzliche Fragen.
Beim Fall Collien Fernandes geht es bei der Klarnamenpflicht um grundsätzliche Fragen.
Beim Fall Collien Fernandes geht es bei der Klarnamenpflicht um grundsätzliche Fragen. Foto: picture alliance / Panama Pictures | Sascha Schuermann
JF-Plus Icon Premium Der Fall Collien Fernandes
 

Klarnamenpflicht ist autoritärer Generalangriff auf die Meinungsfreiheit

Anonymität garantiert Meinungsfreiheit. Wer sie mittels Klarnamenpflicht abschaffen will, zeigt seine wahre Gesinnung. Die Debatte um den Fall Collien Fernandes ist diesbezüglich sehr aufschlussreich und alarmierend. Ein Kommentar von Michael Paulwitz.

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Beim Fall Collien Fernandes geht es bei der Klarnamenpflicht um grundsätzliche Fragen. Foto: picture alliance / Panama Pictures | Sascha Schuermann
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