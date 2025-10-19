Anzeige
Susanne Dagen, Buchhändlerin, Verlegerin („Edition Buchhaus Loschwitz“ & Reihe „Exil“) sowie Initiatorin der rechten Buchmesse „Seitenwechsel“ in Halle, in Ihrem Buchhaus Loschwitz / Kulturhaus Loschwitz in Dresden. Foto: Imago / Sven Ellger
Susanne Dagen, Buchhändlerin, Verlegerin („Edition Buchhaus Loschwitz“ & Reihe „Exil“) sowie Initiatorin der rechten Buchmesse „Seitenwechsel“ in Halle, in Ihrem Buchhaus Loschwitz / Kulturhaus Loschwitz in Dresden. Foto: Imago / Sven Ellger
Initiatorin Dagen: „Unser neue Buchmesse wird zur Institution werden.“ Foto: Imago / Sven Ellger
JF-Plus Icon Premium Interview der Woche
 

Susanne Dagen: „Alternative Buchmesse ‘SeitenWechsel’ schon jetzt ein großer Erfolg“

Deutschland bekommt eine neue Buchmesse: Die erste „SeitenWechsel“ findet am 8./9. November statt – Medien und Politik laufen dagegen Sturm, wollen die „rechte Messe“ verhindern. Veranstalterin Susanne Dagen wehrt sich im JF-Interview gegen die Vorwürfe.

