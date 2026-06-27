Medienanstalt geht gegen „Ben ungeskriptet“-Podcast mit Höcke vor

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DÜSSELDORF. Die Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen hat den Podcaster Ben Berndt aufgefordert, sein Gespräch mit dem Thüringer AfD-Chef Björn Höcke nachträglich zu bearbeiten. Die Folge seines Podcasts „ungeskriptet“ wurde seit Ende April mehr als sechs Millionen Mal aufgerufen und machte Berndt bundesweit bekannt.

Auslöser ist nach dem Bericht eine Passage über Höckes Verurteilungen wegen der Parole „Alles für Deutschland“ (die JF berichtete).

Der AfD-Politiker schilderte im Gespräch seine Sicht auf die Verfahren. Die Landesmedienanstalt hält für problematisch, dass Berndt diese Darstellung nicht nachträglich einordnet oder korrigiert. Berndts Firma, die ungeskriptet media GmbH, erhielt daraudhin ein Schreiben der Rechtsabteilung. Darin werde er aufgefordert, bis zum 30. Juni mitzuteilen, ob er die Höcke-Folge auf den verschiedenen Plattformen angepasst und um eine Erläuterung ergänzt haben wird. Berndt reagierte scharf. „Der Staat will mich zensieren. Da habt ihr euch den falschen ausgesucht“, schrieb er dazu auf X. In dem Video las er aus dem Schreiben vor und spottete über den Slogan der Behörde. Die Landesanstalt wirbt mit dem Satz: „Der Meinungsfreiheit verpflichtet.“

Der Staat will mich zensieren. Da habt ihr euch den Falschen ausgesucht. https://t.co/HRtQcX4C2v — Ben Berndt (@benungeskriptet) June 26, 2026

Berndt will sich Medienanstalt nicht unterwerfen

Die Medienanstalt weist den Zensurvorwurf zurück. Gegenüber t-online erklärte Justiziarin Laura Braam, es handele sich noch nicht um ein formales Verfahren, sondern um einen Hinweis als „mildestes Mittel“. Ein solcher Hinweis solle Anbieter auf mögliche Defizite aufmerksam machen und ihnen Gelegenheit geben, diese einzuordnen oder zu korrigieren, bevor es zu einem Verwaltungsverfahren komme.

Seit Inkrafttreten des Medienstaatsvertrags im Jahr 2020 sind die Landesmedienanstalten auch für bestimmte Internetangebote zuständig. Die Landesanstalt NRW hat seitdem nach eigenen Angaben 38 Hinweise an Betreiber von Kanälen oder Seiten verschickt. In den meisten Fällen seien Beiträge danach angepasst worden.

Berndt kündigte an, er wolle den Beitrag aber nicht nachträglich ändern. „Wenn ich mich unterwerfe, zensieren sich Tausende andere Podcaster potenziell selbst“, sagte er. Die Höcke-Folge musste Berndt bereits einmal bearbeiten. Die frühere AfD-Chefin Frauke Petry hatte sich wegen einer falschen Tatsachenbehauptung über sich gemeldet. Berndt kürzte daraufhin zwei Stellen und machte den Vorgang öffentlich. (rr)