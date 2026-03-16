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Interview der Woche: Bettina Röhl: „Dieser Krieg ist anders“

Interview der Woche: Bettina Röhl: „Dieser Krieg ist anders“

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Ein Porträt des US-Präsidenten Donald Trump bei einer Solidaritätsdemo für die iranische Opposition in London: Einige sehen im Irankrieg eine Chance zum Umsturz der Islamisten. (Themenbild)
Ein Porträt des US-Präsidenten Donald Trump bei einer Solidaritätsdemo für die iranische Opposition in London: Einige sehen im Irankrieg eine Chance zum Umsturz der Islamisten. (Themenbild)
Ein Porträt des US-Präsidenten Donald Trump bei einer Solidaritätsdemo für die iranische Opposition in London: Einige sehen im Irankrieg eine Chance zum Umsturz der Islamisten. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | James Willoughby
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Bettina Röhl: „Dieser Krieg ist anders“

War der amerikanisch-israelische Angriff auf den Iran berechtigt? Ja, sagt die Publizistin Bettina Röhl im Gespräch mit der JF – und erklärt, wieso dieser Krieg auch Islamisten in Deutschland trifft.

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Ein Porträt des US-Präsidenten Donald Trump bei einer Solidaritätsdemo für die iranische Opposition in London: Einige sehen im Irankrieg eine Chance zum Umsturz der Islamisten. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | James Willoughby
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