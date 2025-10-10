Wie Airbus der Höhenflug zum Weltmarktführer gelang

Der Airbus A320 ist das meistverkaufte Flugzeug der Welt. Foto: picture alliance / foto2press | Oliver Baumgart

Airbus hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zum größten Flugzeughersteller der Welt entwickelt. Den US-Konkurrenten Boeing hat der europäische Luftfahrtkonzern dabei wortwörtlich links liegen lassen. Denn Airbus überzeugt durch Qualität und Zuverlässigkeit.