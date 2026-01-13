Boris Pistorius ist Meister im Tarnen und Täuschen

Verteidigungsminister in Flecktarn: Boris Pistorius macht vor den Kameras eine gute Figur. Foto: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld

Verteidigungsminister Pistorius ist die Mogelpackung der Regierungskoalition. In Umfragen abgefeiert als beliebter Politiker, ist von den angekündigten Reformen bei der Bundeswehr wenig zu sehen. Das neue Wehrdienstkonzept wird sein Prüfstein sein. Ein Kommentar von Ferdinand Vogel.