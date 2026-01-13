Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Verteidigungsminister im Umfragehoch: Boris Pistorius ist Meister im Tarnen und Täuschen

Verteidigungsminister im Umfragehoch: Boris Pistorius ist Meister im Tarnen und Täuschen

Verteidigungsminister im Umfragehoch: Boris Pistorius ist Meister im Tarnen und Täuschen

Verteidigungsminister in Flecktarn: Boris Pistorius macht vor den Kameras eine gute Figur.
Verteidigungsminister in Flecktarn: Boris Pistorius macht vor den Kameras eine gute Figur.
Verteidigungsminister in Flecktarn: Boris Pistorius macht vor den Kameras eine gute Figur. Foto: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld
JF-Plus Icon Premium Verteidigungsminister im Umfragehoch
 

Boris Pistorius ist Meister im Tarnen und Täuschen

Verteidigungsminister Pistorius ist die Mogelpackung der Regierungskoalition. In Umfragen abgefeiert als beliebter Politiker, ist von den angekündigten Reformen bei der Bundeswehr wenig zu sehen. Das neue Wehrdienstkonzept wird sein Prüfstein sein. Ein Kommentar von Ferdinand Vogel.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Verteidigungsminister in Flecktarn: Boris Pistorius macht vor den Kameras eine gute Figur. Foto: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles