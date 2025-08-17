US-Konservative Mac Donald: „Sind unsere Eliten die wahren Extremisten?“

Kritikerin Mac Donald: „Die AfD wird oft in die Nähe der Nazis gerückt – dabei vertritt sie das gerade Gegenteil“, Foto: Imago/Eibner & Manhattan Institute

Heather Mac Donald gehört zu den profilierten konservativen Stimmen in den USA, vor allem als Kritikerin der „Black Lives Matter“-Bewegung. Obwohl die Bestsellerautorin und Juristin keine deutschen Wurzeln hat, spricht sie Deutsch und erklärt ihren US-Lesern die hiesige Politik – speziell die AfD.