Influencerin Anna Scherer im Gespräch mit der JF. Foto: JF
JF-TV-Interview
 

„Ich kann diese Definition von Rassismus nicht akzeptieren“

Deutsch-Jamaikanerin, fünffache Mutter, Influencerin und Buchautorin: Im JF-Podcast spricht Anna Scherer über ihr neues Buch „Der Gleichheitswahn“. Dabei rechnet sie mit gewohnten Rassismus- und Vielfaltsdefinitionen ab.
Die Influencerin Anna Scherer, bekannt auf Tiktok und Instagram als „annamarinada“, erklärt im neuen JF-Podcast, warum sie das jüngst erschienene Buch „Der Gleichheitswahn“ verfaßt hat. Die fünffache Mutter und Deutsch-Jamaikanerin zählt dabei auf, was das Christentum ihr bedeutet, warum sie sich freier als viele berufstätige Frauen fühlt und wo ihrer Meinung nach die Grenze zum Rassismus überschritten wird.

Influencerin Anna Scherer im Gespräch mit der JF. Foto: JF
