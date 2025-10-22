„Ich kann diese Definition von Rassismus nicht akzeptieren“

Anzeige

Die Influencerin Anna Scherer, bekannt auf Tiktok und Instagram als „annamarinada“, erklärt im neuen JF-Podcast, warum sie das jüngst erschienene Buch „Der Gleichheitswahn“ verfaßt hat. Die fünffache Mutter und Deutsch-Jamaikanerin zählt dabei auf, was das Christentum ihr bedeutet, warum sie sich freier als viele berufstätige Frauen fühlt und wo ihrer Meinung nach die Grenze zum Rassismus überschritten wird.