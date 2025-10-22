Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Anna-Maria Scherer, Gleichheitswahn, Langenmüller
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Sechs Festnahmen: Krawalle in Irland nach Vergewaltigung durch Asylbewerber

Sechs Festnahmen: Krawalle in Irland nach Vergewaltigung durch Asylbewerber

Sechs Festnahmen: Krawalle in Irland nach Vergewaltigung durch Asylbewerber

Ausschreitungen vor dem Citywest-Hotel in Dublin: Bis zu 2.000 Menschen demonstrierten zuvor gegen Irlands Migrationspolitik. (Themenbild)
Ausschreitungen vor dem Citywest-Hotel in Dublin: Bis zu 2.000 Menschen demonstrierten zuvor gegen Irlands Migrationspolitik. (Themenbild)
Ausschreitungen vor dem Citywest-Hotel in Dublin: Bis zu 2.000 Menschen demonstrierten zuvor gegen Irlands Migrationspolitik. Foto: picture alliance / empics | Cillian Sherlock
Sechs Festnahmen
 

Krawalle in Irland nach Vergewaltigung durch Asylbewerber

Vor einem Asylhotel in der Hauptstadt Irlands liefern sich Demonstranten Straßenschlachten mit der Polizei. Zuvor soll dort ein Afrikaner ein Kind mißbraucht haben. Die Regierung ist empört über die Proteste.
Anzeige

DUBLIN. Irlands Ministerpräsident Micheál Martin hat die nächtlichen Ausschreitungen vor einem Dubliner Hotel verurteilt, das als Übergangsunterkunft für Asylbewerber genutzt wird. „Es gibt keine Rechtfertigung für die abscheulichen Beschimpfungen gegen Mitglieder der Polizei oder die versuchten Angriffe auf diese, die alle vernünftigen Menschen schockieren werden“, sagte der Politiker in der Nacht zu Mittwoch während einer Pressekonferenz.

Unmittelbar zuvor hatten rund 2.000 Menschen vor dem Hotel Citywest im Westen Dublins am zweiten Tag in Folge gegen Massenmigration demonstriert. Kurz zuvor war bekanntgeworden, daß ein Asylbewerber ein Kind auf dem Gelände vergewaltigt hatte.

Mehrere Protestierende gingen dabei auf die Beamten los, bewarfen sie mit Feuerwerkskörpern und setzten ein Polizeiauto in Brand. Bisher wurden sechs Personen festgenommen, ein Polizist wurde verletzt. Polizeichef Justin Kelly bezeichnete die Taten als „Rowdytum“.

Die Sicherheitskräfte setzten Reizgas und Wasserwerfer ein. Dabei griffen sie nach Angaben des Nachrichtensenders GBNews dessen Irlandkorrespondenten Dougie Beattie an. Demnach hätten sie ihn und seine Kollegen mit Pfefferspray besprüht und zu Boden geworfen, die Kamerafrau „gerammt“ und die Kamera selbst zerstört. „Es war ein eklatanter Machtmißbrauch“, beklagte er.

Irland nahm über 200.000 Einwanderer in zwei Jahren auf

Auslöser des Protests war eine Vergewaltigung vor dem Hotel Citywest. Die Polizei hatte in den frühen Montagstunden einen afrikanischen Asylbewerber festgenommen, der dort eine Zehnjährige mißbraucht haben soll, berichtet das Boulevardblatt Irish Mirror. Das Mädchen befindet sich seit Februar in der Obhut des Jugendamts. Vor der Tat galt es nach dessen Angaben als vermißt, nachdem es sich während eines Ausflugs in die Innenstadt von den Betreuern getrennt hatte.

Bereits im November 2023 waren migrationskritische Proteste in Irland in Unruhen ausgeartet. Damaliger Auslöser war ein Messerattentat eines 50jährigen Algeriers in Dublin, bei dem er fünf Grundschulkinder verletzt hatte (JF berichtete). 57 Randalierer wurden seitdem festgenommen.

Am kommenden Freitag finden in Irland die Präsidentschaftswahlen statt. Mehrere migrationskritische und konservative Kandidaten, darunter Maria Steen und Nick Delehanty, durften aufgrund mangelnder Unterschriften der Parlamentsabgeordneten und Regionalparlamente nicht antreten (JF berichtete umfassend). Abzüglich der irischen Heimkehrer waren von Mai 2023 bis April 2025 rund 213.000 Personen ins 5,4-Millionen-Land eingewandert, die meisten davon Migranten von außerhalb der EU. (kuk)

Ausschreitungen vor dem Citywest-Hotel in Dublin: Bis zu 2.000 Menschen demonstrierten zuvor gegen Irlands Migrationspolitik. Foto: picture alliance / empics | Cillian Sherlock
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles