„Fahre ich nach Deutschland, will ich deutsche Flaggen sehen“

Herr Caccialupi, Sie haben in Italien den Slogan „Hiß deine Flagge“ verkündet. Sagen Sie uns, warum?

Lorenzo Caccialupi: Der Grund dafür ist, daß viele Menschen sie mißachten und hassen. Es kann nicht sein, daß ein Symbol der Einheit als Symbol des Hasses und des Faschismus angesehen wird. Wir brauchen wieder Patriotismus und Liebe für unsere Länder. Wir sollten stolz auf unsere Länder sein. Wir müssen Liebe für Gott, unser Land und unsere Familie zeigen. Jeder, der in seinem eigenen Land eine Flagge hißt, wird von mir erneut gepostet. Ich möchte Liebe sehen.

Was hoffen Sie damit zu erreichen?

Caccialupi: Wie in England möchte ich italienische Flaggen wehen sehen; wenn ich nach Deutschland fahre, möchte ich deutsche Flaggen wehen sehen.

Wie war die Resonanz bisher?

Caccialupi: Viele Menschen sind auf meiner Seite. Einige von ihnen haben Angst, negativ beurteilt zu werden, während andere mich als Faschisten bezeichnen. Und genau das ist der Punkt: Ich bin kein Faschist, ich liebe nur mein Land. Man kann nicht als Faschist bezeichnet werden, weil man sein Land liebt.

„Sie versuchen, uns zum Schweigen zu bringen“

Im Mai haben Sie Charlie Kirk auf dem Campus in San Diego getroffen. Wie kam es dazu?

Caccialupi: Ich habe in den USA, in Kalifornien, studiert. Ich habe erfahren, daß Charlie an einem Campus in der Nähe meines Campus in San Diego sprechen würde, also sind meine Freunde aus Deutschland, großartige deutsche Patrioten, und ich dorthin gefahren.

Wie verlief das Gespräch?

Caccialupi: Wir haben über illegale Einwanderung gesprochen. Ich glaube, daß dies ein Problem in Europa ist. Massive, unkontrollierte Migration zerstört unsere Länder und macht sie unsicherer. Die Zahl der Vergewaltigungen sowie der Aggressionen gegenüber Menschen und Kirchen ist stark angestiegen. Für mich ist es wichtig, zwischen legaler und illegaler Migration zu unterscheiden. Wenn Menschen legal in unsere Länder kommen und sich integrieren wollen, unsere Regeln und Bräuche respektieren. Damit habe ich kein Problem.

Wie war die Atmosphäre?

Caccialupi: Es war unglaublich, Tausende von Menschen unterstützten ihn. Es gab auch einige wenige, die gegen ihn waren, aber sie benahmen sich lächerlich und schrien falsche Anschuldigungen.

Die Meinungsfreiheit ist Ihnen besonders wichtig. Was läuft schief – und wo?

Caccialupi: Natürlich ist sie wichtig, und in Europa verlieren wir sie. Wir werden zensiert, wenn wir sagen, was wir denken. Ein weiteres Beispiel ist England, wo in einem einzigen Jahr über 12.000 Menschen wegen Kommentaren in sozialen Medien verhaftet wurden. Heute ist die Meinungsfreiheit wegen der Linken in Gefahr. Sie versuchen, uns zum Schweigen zu bringen, indem sie Worte als Waffen einsetzen. Sobald man anders denkt als sie, wird man als Faschist oder Nazi bezeichnet. Das ist das Problem.

Ist die Meinungsfreiheit auch in Giorgia Melonis Italien eingeschränkt?

Caccialupi: Giorgia ist eine erstaunliche Person, und sie ist Opfer von Gewalt seitens der Linken. Sie erhält viele Morddrohungen.

„Migranten nehmen Deutschlands Orte in Geiselhaft“

In Ihren Videos tragen Sie immer ein gut sichtbares Kreuz. Was denken Sie über den Zustand des Christentums in Italien?

Caccialupi: Ich trage das Kreuz immer. Ich bin Christ, das ist Teil meiner Identität. Die rechten Parteien in Italien stehen zum Christentum, während einige linke Parteien versuchen, Kreuze aus dem öffentlichen Raum zu entfernen. In einigen Regionen schlägt die Linke auch Maßnahmen vor, um Christen das Beten vor Abtreibungskliniken zu verbieten. Eine weitere Sache, die ich für wichtig halte: Wir sprechen nur über Israel und Palästina, aber was ist mit den Millionen von Christen weltweit, die allein wegen ihres Glaubens getötet werden? Syrien, Iran, Nigeria, Burkina Faso … und die Welt schweigt!

Was halten Sie von Deutschland? Ist es immer noch ein Land der Dichter und Denker?

Caccialupi: Ich war traurig, als ich sah, wie Deutschland heute ist. Es wird von Migranten überschwemmt. Es gab viele Terroranschläge, wie zum Beispiel den auf dem Weihnachtsmarkt (vor fast einem Jahr). Ich habe Proteste von Migranten gesehen, die die Scharia forderten; das ist inakzeptabel. Es ist inakzeptabel, daß viele Orte von Migranten als Geiseln gehalten werden. Wir sollten wie Polen sein!

Sie studieren Wirtschaft und Finanzen. Was sind Ihre Pläne für die Zukunft, Politiker oder Banker zu werden?

Caccialupi: Ich werde weiter studieren und einen Masterabschluß machen!

Lorenzo Caccialupi, Jahrgang 2002, ist ein politischer Influencer aus Italien mit knapp 190.000 Abonnenten auf der Plattform Instagram.