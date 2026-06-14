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Männergesundheit: Was Testosteron wirklich über den Mann aussagt

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David sculpture by Michelangelo Buonarroti - 1501. The masterpiece of the Renaissance art. Michelangelos David-Statue: Nicht jeder müde Mann hat Testosteronmangel. Foto: picture alliance / Visually | Zoonar/Paolo Gallo
David sculpture by Michelangelo Buonarroti - 1501. The masterpiece of the Renaissance art. Michelangelos David-Statue: Nicht jeder müde Mann hat Testosteronmangel. Foto: picture alliance / Visually | Zoonar/Paolo Gallo
Michelangelos David-Statue: Nicht jeder müde Mann hat Testosteronmangel. Foto: picture alliance / Visually | Zoonar/Paolo Gallo
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Was Testosteron wirklich über den Mann aussagt

Testosteron gilt als Dopingmittel oder Symbol der Männlichkeit. Dabei kann das Hormon helfen, gesundheitliche Zusammenhänge frühzeitig zu erkennen – sofern Ärzte den ganzen Mann betrachten.

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Michelangelos David-Statue: Nicht jeder müde Mann hat Testosteronmangel. Foto: picture alliance / Visually | Zoonar/Paolo Gallo
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