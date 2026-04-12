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Krankenversicherung: Nur eine Radikalreform hilft wirklich

Krankenversicherung: Nur eine Radikalreform hilft wirklich

Krankenversicherung: Nur eine Radikalreform hilft wirklich

Ein Oberarzt führt in einem Operationssaal in der Ambulanz der Abteilung Plastische und Handchirurgie am Universitätsklinikum Dresden eine Implantation einer Daumensattelgelenksprothese durch und arbeitet dabei mit Hammer und Meißel. Im Gesundheitssektor bedarf es groben Werkzeugs, um Radikalreformen zu erzielen.
Ein Oberarzt führt in einem Operationssaal in der Ambulanz der Abteilung Plastische und Handchirurgie am Universitätsklinikum Dresden eine Implantation einer Daumensattelgelenksprothese durch und arbeitet dabei mit Hammer und Meißel. Im Gesundheitssektor bedarf es groben Werkzeugs, um Radikalreformen zu erzielen.
Hammer statt Skalpell (Symbolbild): Was jetzt im Gesundheitssektor nötig ist. Foto: Hammer statt Skalpell (Symbolbild): picture alliance/dpa | Robert Michael
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Nur eine Radikalreform hilft wirklich

Das Finanzloch der Gesetzlichen Krankenversicherung wird immer größer. 2030 könnte das Defizit bei mehr als 40 Milliarden Euro liegen. Nicht weniger als eine Radikalreform ist nötig, um die Beiträge für Sozialversicherte einzudämmen.

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