Nur eine Radikalreform hilft wirklich

Hammer statt Skalpell (Symbolbild): Was jetzt im Gesundheitssektor nötig ist. Foto: Hammer statt Skalpell (Symbolbild): picture alliance/dpa | Robert Michael

Das Finanzloch der Gesetzlichen Krankenversicherung wird immer größer. 2030 könnte das Defizit bei mehr als 40 Milliarden Euro liegen. Nicht weniger als eine Radikalreform ist nötig, um die Beiträge für Sozialversicherte einzudämmen.