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Bundesregierung ist ehrgzeizig: Was die Politik sich von der Renaturierung der Moore erhofft

Bundesregierung ist ehrgzeizig: Was die Politik sich von der Renaturierung der Moore erhofft

Bundesregierung ist ehrgzeizig: Was die Politik sich von der Renaturierung der Moore erhofft

Moorlandschaft im Morgennebel, Theikenmeer, Emsland, Niedersachsen, Deutschland.
Moorlandschaft im Morgennebel, Theikenmeer, Emsland, Niedersachsen, Deutschland.
Eine Moorlandschaft im Emsland: Renaturierungs-Debatte wird hitzig geführt. Foto: picture alliance / imageBROKER | Erhard Nerger
JF-Plus Icon Premium Bundesregierung ist ehrgzeizig
 

Was die Politik sich von der Renaturierung der Moore erhofft

Die Bundesregierung will Milliarden investieren, um Moore zu renaturieren. Das soll den Umweltschutz fördern und neue Einnahmen generieren. Doch Kritiker betonen, dass die Feuchtgebiete aus guten Gründen trockengelegt wurden.

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Eine Moorlandschaft im Emsland: Renaturierungs-Debatte wird hitzig geführt. Foto: picture alliance / imageBROKER | Erhard Nerger
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