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Überwachungsstaat: Die Chatkontrolle ist nur der Anfang

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Chatkontrolle (Symbolbild): Der Folterkasten ist gut gefüllt. Foto: picture alliance / Zoonar | DesignIt
Chatkontrolle (Symbolbild): Der Folterkasten ist gut gefüllt. Foto: picture alliance / Zoonar | DesignIt
Chatkontrolle (Symbolbild): Der Folterkasten ist gut gefüllt. Foto: picture alliance / Zoonar | DesignIt
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Die Chatkontrolle ist nur der Anfang

Im dritten Versuch wird in Brüssel die Chatkontrolle weitgehend erfolgreich durch das EU-Parlament geprügelt. Einschüchterung durch Angst und Kontrolle ist ein gern genutztes Mittel in Diktaturen, den Bürgern ihr aufmüpfiges Wesen auszutreiben. Ein Kommentar von Henning Hoffgaard.

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