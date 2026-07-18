Warum die Commerzbank-Übernahme Jahre dauern könnte

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Bis 3. Juli konnte sich die Unicredit 44,37 Prozent der Commerzbank-Aktien sichern, Derivate mitgerechnet sogar 47,59 Prozent. Die in dem abgeschlossenen Angebot angedienten Aktien sollen allerdings erst 2027 übernommen werden. Das gibt der Mailänder Großbank Zeit zur Überwindung der vielfältigen rechtlichen Hürden. Immerhin muss keine der zahlreichen chinesischen Behörden zustimmen, denn das China-Geschäft der Frankfurter ist unbedeutend.

Doch ist eine Übernahme eine komplexe juristische Angelegenheit, an der sich Anwälte auf der ganzen Welt eine goldene Nase verdienen. An erster Stelle bremst das Kartellrecht. Genehmigungen sollen von den Fusionskontrollen der USA und EU kommen, deren Entscheidung bis November fallen sollte, sowie zusätzlich die Kartellbehörden von Serbien und Russland. Eine ungewöhnliche Konstellation, die verdeutlicht, dass die Commerzbank (CoBa) in der dritten Liga spielt.

Commerzbank-Übernahme beschäftigt auch andere Länder und Institutionen

Weniger offensichtlich ist die Notwendigkeit von Genehmigungen der Fusion wegen der nationalen Sicherheit in Frankreich und den USA. Und natürlich müssen die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), die EZB auf EU-Ebene, die Fed in den USA sowie die Finanzaufsicht von Italien, Luxemburg, Polen, der Schweiz und Russland zustimmen.

Die Russland-Sanktionen sind ein weiterer potentieller Stolperstein: Wladimir Putin könnte sich hier querstellen. Selbst wenn all diese Genehmigungen erteilt sind, ist die Übernahme noch lange nicht gelaufen. Unicredit dürfte zwar auf die Mehrheit der Stimmen in der Hauptversammlung kommen, weil ein gewisser Prozentsatz nicht an der Abstimmung teilnimmt, und den einen oder anderen Antrag durchsetzen. Doch wirklich bedeutsam ist die 50-Prozent-Schwelle nicht. Unicredit kann so einige Mitglieder in den CoBa-Aufsichtsrat entsenden. Doch dessen Befugnisse sind beschränkt, eine Fusion ist mit 50 Prozent nicht möglich.

Um die Unternehmensstruktur zu ändern, braucht Unicredit 75 Prozent der Hauptversammlung. Das wäre mit der aktuellen Stimmenverteilung nur möglich, wenn etwa 40 Prozent der Aktionäre der Abstimmung fernblieben. Realistisch betrachtet bräuchte Unicredit mindestens 60 bis 70 Prozent der Aktien, um auf der Hauptversammlung auf 75 Prozent der Abstimmenden zu kommen. Um seinen Anteil aufzustocken muss Unicredit entweder ein neues Angebot vorlegen, dann zu einem höheren Preis, oder massiv an der Börse Aktien kaufen und hoffen, dadurch nicht den Kurs in die Höhe zu treiben.

Unicredit bald auf Augenhöhe mit UBS

Die Übernahme der Ex-Bayer-Tochter Covestro durch die Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) verdeutlicht das Schneckentempos von Übernahmen in Deutschland. Die Araber kamen im Dezember 2024 auf 91 Prozent der Anteile. Erst elf Monate später erhielt Adnoc die letzte Genehmigung zur Übernahme des Leverkusener Polymer-Werkstoffherstellers. Dann dauerte es bis zum Mai 2026, bis die Hauptversammlung den Ausschluss der Minderheitsaktionäre verabschiedete, was aber noch nicht ins Handelsregister eingetragen ist. Abzusehen ist ein Spruchverfahren wegen der zu niedrigen Abfindung der Minderheitsaktionäre, dass die Gerichte jahrelang beschäftigen dürfte.

Politische Widerstände gegen die CoBa-Übernahme dürften auch mit dem Ende des Traums von deutschen Großbanken zu tun haben. Die Commerzbank steht nach Bilanzsumme auf Platz 56 weltweit – eine Marktkapitalisierung von 41 Milliarden Euro heißt Platz 19 in Europa. Die Unicredit kommt mit über 120 Milliarden Euro auf Rang 5. Die Deutsche Bank (56,9 Milliarden Euro) ist mit einer Bilanzsumme von über 1,4 Billionen Euro das einzige global ernstzunehmende Institut. Reicht aber nur zum Weltrang 23.

Stattdessen schafften es gleich zwei französische Großbanken, BNP und Crédit Agricole, in die Weltliga, und auch die Société Générale, auf Platz 19 spielt weit über der Liga der heimischen Wirtschaft, wie das auch die Briten mit HSBC (Platz 8) tun. Die Schweizerische UBS ist ein noch extremeres Beispiel im Vergleich zur heimischen Wirtschaft, sie ist von der Bilanzsumme her mit der Deutschen Bank zu vergleichen. In den vergangenen Jahren konnte sogar die spanische Santander durch bedachtes und langsames Wachstum in die Weltliga aufsteigen. Die CoBa-Übernahme erlaubt es der Unicredit, auf Augenhöhe mit UBS und Deutscher Bank aufzutreten. Die politische Entschlossenheit in Rom, eine italienische Großbank auf internationales Niveau zu vergrößern, dürfte die politischen Widerstände in Berlin übertrumpfen.

Aus der JF-Ausgabe 30/26.