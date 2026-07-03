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Nach der Hitze ist vor der Hitze: Deutschland und der Klimaanlagen-Notstand

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Werden die Hitzetage häufiger, dürften sich mehr Bürger für den Einbau einer Klimaanlage entscheiden.
Werden die Hitzetage häufiger, dürften sich mehr Bürger für den Einbau einer Klimaanlage entscheiden.
Werden die Hitzetage häufiger, dürften sich mehr Bürger für den Einbau einer Klimaanlage entscheiden. Foto: picture alliance / Zoonar | Dmitrii Marchenko / Envato
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Deutschland und der Klimaanlagen-Notstand

40 Grad Hitze, ausverkaufte Klimaanlagen: Die Hitzewelle hat schonungslos offengelegt, wie schlecht Deutschland auf hohe Temperaturen vorbereitet ist. Nicht einmal ein Fünftel der Haushalte verfügt über eine Klimaanlage. Wer jetzt nachrüsten möchte, braucht gute Nerven.

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Werden die Hitzetage häufiger, dürften sich mehr Bürger für den Einbau einer Klimaanlage entscheiden. Foto: picture alliance / Zoonar | Dmitrii Marchenko / Envato
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