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Extremhitze: Lasst uns offen über das Klima reden

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Warmes Klima: In Berlin sorgt ein Wasserwerfer für Abkühlung und besprüht Menschen bei der Hitze mit Wasser.
Warmes Klima: In Berlin sorgt ein Wasserwerfer für Abkühlung und besprüht Menschen bei der Hitze mit Wasser.
Wem ein Wasserwerfer bei der Hitze keine Abkühlung verschafft, sollte zur Klimaanlage greifen. Foto: picture alliance / Jochen Eckel | Jochen Eckel
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Lasst uns offen über das Klima reden

Die jüngst überstandene Hitzewelle hat die Klimaanlage zu einem Politikum gemacht. Während die Grünen „tuet Buße und schwitzt“ predigen, setzen ihre Gegner auf Technik, die Abkühlung schafft. Pragmatismus schlägt Dogmatismus. Ein Kommentar von Julian Theodor Islinger.

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Wem ein Wasserwerfer bei der Hitze keine Abkühlung verschafft, sollte zur Klimaanlage greifen. Foto: picture alliance / Jochen Eckel | Jochen Eckel
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