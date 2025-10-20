Warum Hamburgs „Zukunftsentscheid“ in die Sackgasse führt

Ein Radfahrer fährt an Wahlplakaten vorbei, die für den Hamburger „Zukunftsentscheid“ werben (Archiv). Foto: IMAGO / Hanno Bode

Die Hamburger haben entschieden – und ahnen wohl kaum, was das bedeutet: Mit dem „Zukunftsentscheid“ zwingt sich die Stadt per Gesetz in ein energiepolitisches Experiment, das Physik, Wirtschaft und Wohlstand ignoriert. Eine Analyse.