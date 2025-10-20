Anzeige
Anna-Maria Scherer, Gleichheitswahn, Langenmüller
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Verhältnis zu Israel: Merz und die „Staatsräson“: Schluß mit der Heuchelei

Abkehr vom Merkel-Diktum: Bundeskanzler Friedrich Merz. Foto: picture alliance / dts-Agentur | –
JF-Plus Icon Premium Verhältnis zu Israel
 

Merz und die „Staatsräson“: Schluß mit der Heuchelei

Friedrich Merz geht auf Distanz zur Idee, die Sicherheit Israels sei Teil der deutschen „Staatsräson“. Die Motive dafür sind falsch. Dennoch ist es richtig, sich von der Merkel-Rhetorik zu verabschieden. Ein Kommentar.

