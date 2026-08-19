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JF-Serie Sowjetgeheimdienste: Neue Aufgaben und verschärfte Repression im Spätstalinismus

JF-Serie Sowjetgeheimdienste: Neue Aufgaben und verschärfte Repression im Spätstalinismus

JF-Serie Sowjetgeheimdienste: Neue Aufgaben und verschärfte Repression im Spätstalinismus

Sowjetdiktator Josef Stalin (weiße Jacke) auf der Potsdamer Konferenz: Auch nach dem Zweiten Weltkrieg ging der Terror in der Sowjetunion weiter.
Sowjetdiktator Josef Stalin (weiße Jacke) auf der Potsdamer Konferenz: Auch nach dem Zweiten Weltkrieg ging der Terror in der Sowjetunion weiter.
Sowjetdiktator Josef Stalin (weiße Jacke) auf der Potsdamer Konferenz: Auch nach dem Zweiten Weltkrieg ging der Terror in der Sowjetunion weiter. Foto: picture alliance / akg-images | akg-images
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Neue Aufgaben und verschärfte Repression im Spätstalinismus

Nach dem Zweiten Weltkrieg steigerte sich die Aktivität der Sowjetgeheimdienste. Während die Atomspionage ein neues außenpolitisches Betätigungsfeld wurde, verschärfte sich die Repression im Inneren gegen neue Gruppen. Diktator Stalin witterte überall Verschwörer und Feinde.

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Sowjetdiktator Josef Stalin (weiße Jacke) auf der Potsdamer Konferenz: Auch nach dem Zweiten Weltkrieg ging der Terror in der Sowjetunion weiter. Foto: picture alliance / akg-images | akg-images
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