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Minderjährige Leistungsbezieher: Vor allem im Osten wird Bürgergeld zum Ausländergeld

Minderjährige Leistungsbezieher: Vor allem im Osten wird Bürgergeld zum Ausländergeld

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Muslimische Frau mit Kopftuch und Kindern (Symbolbild): Milliardenkosten für Bürgergeld für den Steuerzahler. Foto: picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann/SVEN SIMON
Muslimische Frau mit Kopftuch und Kindern (Symbolbild): Milliardenkosten für Bürgergeld für den Steuerzahler. Foto: picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann/SVEN SIMON
Muslimische Frau mit Kopftuch und Kindern (Symbolbild): Milliardenkosten für den Steuerzahler. Foto: picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann/SVEN SIMON
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Vor allem im Osten wird Bürgergeld zum Ausländergeld

Fast 40 Prozent aller minderjährigen Ausländer leben von Bürgergeld. In einigen ostdeutschen Regionen liegt dieser Anteil bei mehr als 50 Prozent, wie die JF erfuhr. AfD-Sozialpolitiker René Springer spricht von einem „Totalversagen“.

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Muslimische Frau mit Kopftuch und Kindern (Symbolbild): Milliardenkosten für den Steuerzahler. Foto: picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann/SVEN SIMON
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