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Abschiebungen Ausreisepflichtiger: Wenn Migranten gehen sollen – aber Behörden Wege suchen, damit sie bleiben

Abschiebungen Ausreisepflichtiger: Wenn Migranten gehen sollen – aber Behörden Wege suchen, damit sie bleiben

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Das Foto soll nicht erfolgte Abschiebungen von Migranten in Köln symbolisieren.
Das Foto soll nicht erfolgte Abschiebungen von Migranten in Köln symbolisieren.
Integration statt Abschiebungen: Die Stadt Köln hält wenig von der Rückführung ausreisepflichtiger Migranten. Foto: KI / Vorlage Kölner Dom: picture alliance/dpa | Oliver Berg
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Wenn Migranten gehen sollen – aber Behörden Wege suchen, damit sie bleiben

Die Kölner Ausländerbehörde weigerte sich erfolgreich, eigentlich ausreisepflichtige Migranten abzuschieben. Ein Einzelfall? Die JF hat Hintergründe recherchiert: Der Vorgang wirft ein bezeichnendes Licht auf die zerfahrene Migrationspolitik in Deutschland.

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