Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Bewegende Köpfe: Eduard Bernstein: Der Prophet der Sozialdemokratie

Bewegende Köpfe: Eduard Bernstein: Der Prophet der Sozialdemokratie

Bewegende Köpfe: Eduard Bernstein: Der Prophet der Sozialdemokratie

Zeichnung eines Elendsvororts Berlins im 19. Jahrhundert: Eduard Bernstein (im Zirkel) versprach den Arbeitern die Befreiung vom Mangel. (Themenbild/Collage)
Zeichnung eines Elendsvororts Berlins im 19. Jahrhundert: Eduard Bernstein (im Zirkel) versprach den Arbeitern die Befreiung vom Mangel. (Themenbild/Collage)
Zeichnung eines Elendsvororts Berlins im 19. Jahrhundert: Eduard Bernstein (im Zirkel) versprach den Arbeitern die Befreiung vom Mangel. Fotos: picture-alliance / akg-images | akg-images
JF-Plus Icon Premium Bewegende Köpfe
 

Eduard Bernstein: Der Prophet der Sozialdemokratie

Mit seinen wirtschaftspolitischen Ideen entsetzte Eduard Bernstein weite Teile der SPD. Doch anders als seine marxistisch gesinnten Genossen behielt er recht. Teil 16 der JF-Serie „Bewegende Köpfe“.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Zeichnung eines Elendsvororts Berlins im 19. Jahrhundert: Eduard Bernstein (im Zirkel) versprach den Arbeitern die Befreiung vom Mangel. Fotos: picture-alliance / akg-images | akg-images
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles