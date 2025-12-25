Die Geburt des Heilands in Stein

Auf den ersten Blick zeigt das Tympanon von Neuilly-en-Donjon eine vertraute Weihnachtsszene. Doch weder Stall noch Krippe stehen im Mittelpunkt, sondern ein strenges Bildprogramm von Sünde und Erlösung. Was hier in Stein gezeigt wird, erschließt sich erst auf den zweiten Blick.