Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Bewegende Köpfe: Alexander Gortschakow: Bismarcks Intimfeind

Bewegende Köpfe: Alexander Gortschakow: Bismarcks Intimfeind

Bewegende Köpfe: Alexander Gortschakow: Bismarcks Intimfeind

Der Berliner Kongreß 1878: Die Diplomatenversammlung wurde zur Schaubühne eines Eklats zwischen Reichskanzler Otto von Bismarck und Alexander Gortschakow. (Themenbild/Collage)
Der Berliner Kongreß 1878: Die Diplomatenversammlung wurde zur Schaubühne eines Eklats zwischen Reichskanzler Otto von Bismarck und Alexander Gortschakow. (Themenbild/Collage)
Der Berliner Kongreß 1878: Die Diplomatenversammlung wurde zur Schaubühne eines Eklats zwischen Reichskanzler Otto von Bismarck und Alexander Gortschakow (im Zirkel). Fotos: picture-alliance / akg-images | akg-images
JF-Plus Icon Premium Bewegende Köpfe
 

Alexander Gortschakow: Bismarcks Intimfeind

Ein Mann voll Geschick und Wollust: Als Rußlands Außenminister sorgte Alexander Gortschakow für diplomatische Erfolge – und trieb Otto von Bismarck zur Weißglut. Teil 22 der JF-Serie „Bewegende Köpfe“.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Der Berliner Kongreß 1878: Die Diplomatenversammlung wurde zur Schaubühne eines Eklats zwischen Reichskanzler Otto von Bismarck und Alexander Gortschakow (im Zirkel). Fotos: picture-alliance / akg-images | akg-images
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles