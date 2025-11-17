Anzeige
JF-Exklusiv: Offenbar massiver Hackerangriff auf AfD

Hackerangriff auf die AfD (Symbolbild): Auch offizielle Parteiadressen kompromittiert. Foto: picture alliance / Zoonar | Sirinarth Mekvorawuth /// Montage JF
Offenbar massiver Hackerangriff auf AfD

Hunderttausende Fake-Mitgliedsanträge fluteten am Wochenende nach JF-Informationen AfD-Postfächer. Auch offizielle E-Mail-Adressen sind betroffen. Wie ernst ist der Hackerangriff und was sagt die Partei dazu?

