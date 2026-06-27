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Ländlicher Raum: Viehdiebe in Brandenburg: „Das ist eine Katastrophe“

Ländlicher Raum: Viehdiebe in Brandenburg: „Das ist eine Katastrophe“

Ländlicher Raum: Viehdiebe in Brandenburg: „Das ist eine Katastrophe“

Bauer Michael Jänsch in seinem Stall in Brandenburg: Hier wurden ihm im April dieses Jahres 71 Jungrinder gestohlen. Viehdiebe sind ein Problem in Brandenburg. (Themenbild)
Bauer Michael Jänsch in seinem Stall in Brandenburg: Hier wurden ihm im April dieses Jahres 71 Jungrinder gestohlen. Viehdiebe sind ein Problem in Brandenburg. (Themenbild)
Bauer Michael Jänsch in seinem Stall in Brandenburg: Hier wurden ihm im April dieses Jahres 71 Jungrinder gestohlen. Foto: JF/Martina Meckelein
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Viehdiebe in Brandenburg: „Das ist eine Katastrophe“

Unweit der Grenze zu Polen machen Viehdiebe die Region unsicher – und den Bauern das Leben zur Hölle. Längst geht es nicht nur um horrende Summen, die verloren gehen. Eine JF-Reportage.

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Bauer Michael Jänsch in seinem Stall in Brandenburg: Hier wurden ihm im April dieses Jahres 71 Jungrinder gestohlen. Foto: JF/Martina Meckelein
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