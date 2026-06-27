Viehdiebe in Brandenburg: „Das ist eine Katastrophe“

Bauer Michael Jänsch in seinem Stall in Brandenburg: Hier wurden ihm im April dieses Jahres 71 Jungrinder gestohlen. Foto: JF/Martina Meckelein

Unweit der Grenze zu Polen machen Viehdiebe die Region unsicher – und den Bauern das Leben zur Hölle. Längst geht es nicht nur um horrende Summen, die verloren gehen. Eine JF-Reportage.