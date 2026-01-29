Anzeige
Energieversorgung: Gas als Rettung? Warum zwölf Gigawatt Strom nicht reichen

Inmitten herbstlich gefärbter Bäume stehen zwei ugelglasbehälter eines Gaswerks in Berlin-Mariendorf – sie produzieren Strom, aber davon zu wenig
Zwei Kugelglasbehälter eines Gaswerks in Berlin-Mariendorf. Foto: picture alliance / imageBROKER | Rolf Schulten
JF-Plus Icon Premium Energieversorgung
 

Gas als Rettung? Warum zwölf Gigawatt Strom nicht reichen

Erneut kündigt die Politik den Bau von zwölf Gigawatt neuer Gaskraftwerke an – diesmal mit Friedrich Merz als Absender. Doch die nüchternen Zahlen zeigen: Als Backup für eine von Wind und Sonne abhängige Stromversorgung reicht das bei weitem nicht aus. Eine Analyse.

