Thüringens Ministerpräsident: Mario Voigt und die Wahrheit: Er verlor seinen Doktor schon vor Monaten

Kein Doktor, kein Rücktritt: Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) bei seiner Pressekonferenz am Mittwoch. Foto: picture alliance/dpa | Michael Reichel
JF-Plus Icon Premium Thüringens Ministerpräsident
 

Mario Voigt und die Wahrheit: Er verlor seinen Doktor schon vor Monaten

Tritt Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt zurück, nachdem ihm seine Uni den Doktortitel einstimmig aberkannte? Der Fall wird durch eine Unwahrheit des CDU-Politikers jetzt noch brisanter. Ein Hintergrundbericht.

