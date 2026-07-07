Jetzt werden auch noch die letzten Zitronen ausgequetscht

Die Bundesregierung verspricht mit ihrem Haushaltsplan Entlastung und Investitionen. In Wirklichkeit ist der Entwurf eine Mogelpackung. Die Bürger werden geschröpft und das einzige, was wächst, ist der Schuldenberg. Ein Kommentar.