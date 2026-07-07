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Entlastungsschwindel: Jetzt werden auch noch die letzten Zitronen ausgequetscht

Entlastungsschwindel: Jetzt werden auch noch die letzten Zitronen ausgequetscht

Entlastungsschwindel: Jetzt werden auch noch die letzten Zitronen ausgequetscht

Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU): pressen die Bürger aus wie eine Zitrone. Foto: picture alliance / AP Photo/Ebrahim Noroozi | Ebrahim Noroozi
Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU): pressen die Bürger aus wie eine Zitrone. Foto: picture alliance / AP Photo/Ebrahim Noroozi | Ebrahim Noroozi
Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU): Umverteilung nennen sie „Konsolidieren“. Foto: picture alliance / AP Photo/Ebrahim Noroozi | Ebrahim Noroozi
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Jetzt werden auch noch die letzten Zitronen ausgequetscht

Die Bundesregierung verspricht mit ihrem Haushaltsplan Entlastung und Investitionen. In Wirklichkeit ist der Entwurf eine Mogelpackung. Die Bürger werden geschröpft und das einzige, was wächst, ist der Schuldenberg. Ein Kommentar.

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Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU): Umverteilung nennen sie „Konsolidieren“. Foto: picture alliance / AP Photo/Ebrahim Noroozi | Ebrahim Noroozi
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