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EU-Modell: Strompreiszonen werden für den Verbraucher zum Milliardengrab

EU-Modell: Strompreiszonen werden für den Verbraucher zum Milliardengrab

EU-Modell: Strompreiszonen werden für den Verbraucher zum Milliardengrab

Windkraftanlage, hier bei Paderborn: Strompreise steigen für die Energiewende weiter.
Windkraftanlage, hier bei Paderborn: Strompreise steigen für die Energiewende weiter.
Windkraftanlagen bei Paderborn (Symbolbild): Die Energiewende wird immer mehr zum Desaster. Foto: picture alliance / Jochen Tack | Jochen Tack
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Strompreiszonen werden für den Verbraucher zum Milliardengrab

Deutschland soll in Strompreiszonen aufgeteilt werden, um die Solar- und Windkraft zu integrieren. Was die Überlegungen für den Strommarkt konkret bedeuten.

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Windkraftanlagen bei Paderborn (Symbolbild): Die Energiewende wird immer mehr zum Desaster. Foto: picture alliance / Jochen Tack | Jochen Tack
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