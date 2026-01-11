Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Verändertes Konsumverhalten: So stark belasten hohe Lebensmittelpreise die Verbraucher

Verändertes Konsumverhalten: So stark belasten hohe Lebensmittelpreise die Verbraucher

Verändertes Konsumverhalten: So stark belasten hohe Lebensmittelpreise die Verbraucher

An der Supermarktkasse zeigen sich die hohen Lebensmittelpreise.
An der Supermarktkasse zeigen sich die hohen Lebensmittelpreise.
An der Supermarktkasse zeigen sich die hohen Lebensmittelpreise. Foto: picture alliance/dpa | Marcus Brandt
JF-Plus Icon Premium Verändertes Konsumverhalten
 

So stark belasten hohe Lebensmittelpreise die Verbraucher

Die Lebenshaltungskosten in Deutschland steigen ungebremst. Besonders die Preissteigerungen bei Lebensmitteln setzen die Verbraucher unter Druck. Die Kostenbelastungen sind inzwischen so weitreichend, daß Verbraucher zunehmend ihren Konsum einschränken müssen. Eine aktuelle Forsa-Umfrage gewährt Einblicke.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

An der Supermarktkasse zeigen sich die hohen Lebensmittelpreise. Foto: picture alliance/dpa | Marcus Brandt
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles