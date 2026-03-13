Warum die Rente in Deutschland nicht zum Leben reicht

Wenn die Rente zum Leben nicht reicht, bleibt manchem nur das Flaschensammeln (Archivbild). Foto: picture alliance / blickwinkel/W. G. Allgoewer | W. G. Allgoewer

In 26 europäischen Staaten reicht die staatliche Rente nicht aus, um die Lebenshaltungskosten zu decken. Besonders gravierend ist die Lage mitunter in Deutschland. Hier liegt die durchschnittliche Jahresrente rund ein Drittel unter den tatsächlichen Ausgaben. Aber wo reicht die Rente zum Leben?