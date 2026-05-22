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Arbeitswelt: Was Selbstständigen das Leben schwer macht

Arbeitswelt: Was Selbstständigen das Leben schwer macht

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Selbstständige haben es derzeit in Deutschland nicht leicht (Symbolbild).
Selbstständige haben es derzeit in Deutschland nicht leicht (Symbolbild).
Selbstständige haben es derzeit in Deutschland nicht leicht (Symbolbild). Foto: picture alliance / dpa-tmn | Christin Klose
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Was Selbstständigen das Leben schwer macht

Sein eigener Chef zu sein, klingt verlockend. Aber Selbstständige in Deutschland stehen derzeit unter hohem Druck. Denn neben klassischen Problemen ihres Arbeitslebens kommen weitere Faktoren hinzu.

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