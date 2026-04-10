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„Stream Team“-Mockumentary: Teure Werbung beim ZDF

„Stream Team“-Mockumentary: Teure Werbung beim ZDF

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Ein Banner des ZDF-„Stream-Teams“ am Potsdamer Platz. (Themenbild)
Ein Banner des ZDF-„Stream-Teams“ am Potsdamer Platz. (Themenbild)
Ein Banner des ZDF-„Stream Teams“ am Potsdamer Platz. Foto: Screenshot/ZDF
JF-Plus Icon Premium „Stream Team“-Mockumentary
 

Teure Werbung beim ZDF

Mit hauseigenen Promis will das ZDF sein Image aufpolieren. Doch das „Stream Team“ könnte für den TV-Sender auch nach hinten losgehen, gibt es doch einen unglücklichen Präzedenzfall.

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Ein Banner des ZDF-„Stream Teams“ am Potsdamer Platz. Foto: Screenshot/ZDF
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